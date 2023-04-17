В платье травяного оттенка с пикантным вырезом: 77-летняя Хелен Миррен посетила мероприятие в Лос-Анджелесе

Хелен Миррен посетила телевизионное мероприятие Deadline Contenders, которое состоялось в Лос-Анджелесе. На ивенте обсуждали второй сезон сериала "1923" от стримингового сервиса Paramount+, в котором актриса исполнила главную роль. Этот сериал является приквелом популярного сериала Yellowstone.

Перед фотокамерами Хелен предстала в ярком аутфите. На ней было платье травяного оттенка длины миди с пикантным вырезом, епископскими рукавами с рюшами на манжетах и рюшами на подоле.

Гелен Миррен / Фото: Getty Images

Наряд она скомбинировала с замшевыми светло-серыми ботильонами.

Миррен собрала волосы в аккуратную прическу, сделала макияж с акцентом на глазах, украсила уши элегантными серьгами, а шею – серебряной подвеской на цепочке.

О сериале:

В центре сюжета "1923" - два поколения семьи Даттон, столкнувшихся с последствиями Первой мировой войны и введением сухого закона. Героям приходится выживать в суровых условиях во время Великой депрессии, беззакония и запретов, а также бороться с засухой и воровством скота.

Миррен исполнила роль Кары Даттон. А ее напарником в сериале стал Харрисон Форд, сыгравший Джейсона Даттона.

Напомним, на шоу "Доброе утро, Америка" в Нью-Йорке Хелен приехала в блестящем черном пальто, которое надела поверх юбки в готическом стиле с кружевной отделкой и черного блейзера.

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