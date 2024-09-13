В платье трендового цвета: Эшли Грэм продемонстрировала красивый осенний образ

Эшли Грэм посетила показ весенней коллекции 2025 бренда 3.1 Phillip Lim, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Модель plus-size выбрала для своего появления стильный образ от этого бренда. На ней было платье миди трендового цвета – бургунди. Наряд имел высокую горловину, короткие рукава-фонарики и полоски-пояс по бокам.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Аутфит Грэм дополнила черными туфлями и черной сумкой, инкрустированной стразами.

Эшли сделала аккуратную укладку, нежный макияж, французский маникюр, уши украсила серьгами-кольцами с бриллиантами, а руку – часами.

Напомним, Эшли Грэм на премьере фильма The Forge в Атланте предстала в необычном платье молочного цвета. Наряд был с асимметричной юбкой, которая была короткой спереди и длинной сзади, а также украшенной объемными складками.

Читайте также:

Красивые образы модели Эшли Грэм (24 фото)