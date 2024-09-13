В платье трендового цвета: Эшли Грэм продемонстрировала красивый осенний образ

36-летняя американская модель plus-size в наряде цвета бургунди появилась на фэшн-ивенте.
Эшли Грэм посетила показ весенней коллекции 2025 бренда 3.1 Phillip Lim, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Модель plus-size выбрала для своего появления стильный образ от этого бренда. На ней было платье миди трендового цвета – бургунди. Наряд имел высокую горловину, короткие рукава-фонарики и полоски-пояс по бокам.
Аутфит Грэм дополнила черными туфлями и черной сумкой, инкрустированной стразами.
Эшли сделала аккуратную укладку, нежный макияж, французский маникюр, уши украсила серьгами-кольцами с бриллиантами, а руку – часами.
Напомним, Эшли Грэм на премьере фильма The Forge в Атланте предстала в необычном платье молочного цвета. Наряд был с асимметричной юбкой, которая была короткой спереди и длинной сзади, а также украшенной объемными складками.
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