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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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111
Время на прочтение
1 мин

В платье трендового фасона: Хейли Бибер посетила мероприятие Vogue с подругой-моделью

Это платье уже на протяжении нескольких сезоном покоряет сердца модниц. Теперь наряд примеряла и Хейли.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

28-летняя Хейли Бибер — американская модель и предпринимательница — посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе — презентацию Vogue World Hollywood Announcement. Компанию Хейли составила ее подруга и не менее известная личность — 29-летняя Кендалл Дженнер.

Но если Кендалл выбрала лаконичный ансамбль черного цвета, который состоял из брюк, туники и клатча от The Row, то Хейли отдала предпочтение более заметному платью. Девушка надела бежевый наряд от французского Модного дома Schiaparelli. Это был приталенный наряд с золотым халтеом-цепочкой. Образ Хейли дополнила мюлями от этого же бренда.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Платье, которое носит Хейли, довольно популярно среди знаменитостей, ведь ранее в таком же была замечена дизайнер обуви Амина Муадди и супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, но только у них на халтере был цветок.

Амина Муадди / © Getty Images

Амина Муадди / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images

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