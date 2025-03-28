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- Шоу-бизнес
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В платье трендового фасона: Хейли Бибер посетила мероприятие Vogue с подругой-моделью
Это платье уже на протяжении нескольких сезоном покоряет сердца модниц. Теперь наряд примеряла и Хейли.
28-летняя Хейли Бибер — американская модель и предпринимательница — посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе — презентацию Vogue World Hollywood Announcement. Компанию Хейли составила ее подруга и не менее известная личность — 29-летняя Кендалл Дженнер.
Но если Кендалл выбрала лаконичный ансамбль черного цвета, который состоял из брюк, туники и клатча от The Row, то Хейли отдала предпочтение более заметному платью. Девушка надела бежевый наряд от французского Модного дома Schiaparelli. Это был приталенный наряд с золотым халтеом-цепочкой. Образ Хейли дополнила мюлями от этого же бренда.
Платье, которое носит Хейли, довольно популярно среди знаменитостей, ведь ранее в таком же была замечена дизайнер обуви Амина Муадди и супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, но только у них на халтере был цветок.