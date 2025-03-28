В платье трендового фасона: Хейли Бибер посетила мероприятие Vogue с подругой-моделью

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Реклама

28-летняя Хейли Бибер — американская модель и предпринимательница — посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе — презентацию Vogue World Hollywood Announcement. Компанию Хейли составила ее подруга и не менее известная личность — 29-летняя Кендалл Дженнер.

Но если Кендалл выбрала лаконичный ансамбль черного цвета, который состоял из брюк, туники и клатча от The Row, то Хейли отдала предпочтение более заметному платью. Девушка надела бежевый наряд от французского Модного дома Schiaparelli. Это был приталенный наряд с золотым халтеом-цепочкой. Образ Хейли дополнила мюлями от этого же бренда.

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер / © Getty Images

Платье, которое носит Хейли, довольно популярно среди знаменитостей, ведь ранее в таком же была замечена дизайнер обуви Амина Муадди и супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл, но только у них на халтере был цветок.

Реклама

Амина Муадди / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер / © Getty Images Хейли Бибер с мужем Джастином Бибером / © Getty Images