- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье цвета бургунди с пикантным декольте: Оксана Пекун в свой день рождения продемонстрировала красивый образ
Народная артистка Украины поделилась праздничным снимком.
Сегодня, 2 ноября, Оксана Пекун празднует свой день рождения. По этому поводу народная артистка опубликовала в Instagram свою новую красивую фотографию.
На снимке певица предстала в фактурном платье цвета бургунди с пикантным V-образным декольте. Свой аутфит Оксана дополнила стильной прической, красивым макияжем с красной помадой и элегантными серьгами.
"Я живу песней, я живу любовью, я живу", - написала в посте Оксана Пекун.
Искренне поздравляем Оксану Пекун с днем рождения и желаем крепкого здоровья, вдохновения и полные залы благодарных поклонников.
Напомним, Оксана Пекун в кремовом платье с кружевом презентовала новую песню о любви.