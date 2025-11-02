ТСН в социальных сетях

В платье цвета бургунди с пикантным декольте: Оксана Пекун в свой день рождения продемонстрировала красивый образ

Народная артистка Украины поделилась праздничным снимком.

Алина Онопа
Оксана Пекун

Оксана Пекун

Сегодня, 2 ноября, Оксана Пекун празднует свой день рождения. По этому поводу народная артистка опубликовала в Instagram свою новую красивую фотографию.

На снимке певица предстала в фактурном платье цвета бургунди с пикантным V-образным декольте. Свой аутфит Оксана дополнила стильной прической, красивым макияжем с красной помадой и элегантными серьгами.

Оксана Пекун

Оксана Пекун

"Я живу песней, я живу любовью, я живу", - написала в посте Оксана Пекун.

Искренне поздравляем Оксану Пекун с днем рождения и желаем крепкого здоровья, вдохновения и полные залы благодарных поклонников.

Напомним, Оксана Пекун в кремовом платье с кружевом презентовала новую песню о любви.

