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- Шоу-бизнес
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В платье цвета бургунди, украшенном цветами: бывшая жена Харви Вайнштейна на Каннском кинофестивале
49-летняя Джорджина Чапман выбрала для своего появления на Лазурном побережье яркий наряд.
Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa - Джорджина Чапман - посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего возлюбленного 52-летнего оскароносного актера Эдриана Броуди.
На красной дорожке Джорджина сияла в очаровательном женском образе. На ней было асимметричное платье по фигуре цвета бургунди, украшенное объемными цветочными аппликациями. Наряды имел небольшой шлейф, открытую спину и цветок на одном плече.
Чапман собрала волосы в высокий пусок, сделала вечерний макияж смоки-айс и с розовой помадой на губах, украсила уши бриллиантовыми серьгами-цветами, а на руках были кольца с камнями.
Броуди был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черный галстук-бабочку и черные туфли.