В платье цвета бургунди, украшенном цветами: бывшая жена Харви Вайнштейна на Каннском кинофестивале

Джорджина Чапман / © Associated Press

Реклама

Бывшая жена американского продюсера Харви Вайнштейна, актриса, дизайнер и соучредитель бренда Marchesa - Джорджина Чапман - посетила Каннский кинофестиваль. На красной дорожке она появилась в сопровождении своего возлюбленного 52-летнего оскароносного актера Эдриана Броуди.

Эдриан Броуди и Джорджина Чапман / © Associated Press

На красной дорожке Джорджина сияла в очаровательном женском образе. На ней было асимметричное платье по фигуре цвета бургунди, украшенное объемными цветочными аппликациями. Наряды имел небольшой шлейф, открытую спину и цветок на одном плече.

Джорджина Чапман / © Associated Press

Джорджина Чапман / © Associated Press

Чапман собрала волосы в высокий пусок, сделала вечерний макияж смоки-айс и с розовой помадой на губах, украсила уши бриллиантовыми серьгами-цветами, а на руках были кольца с камнями.

Реклама

Джорджина Чапман / © Associated Press

Броуди был одет в классический черный смокинг, белую рубашку, черный галстук-бабочку и черные туфли.