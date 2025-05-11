В платье цвета голубого металлика: Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный образ в Одессе

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Екатерина Бужинская вместе с Михаилом Грицканом в рамках своего благотворительного тура "Воля" выступила с концертом в Одессе. В Instagram она показала один из своих эффектных концертных образов.

Артистка позировала на фото в роскошном платье цвета голубого металлика фасона «рыбка» от буковинской дизайнера Феличии Мельничук. Наряд имел одно обнаженное плечо, объемные рукава и пикантное декольте. Оно прекрасно подчеркнуло стройную фигуру звезды.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская дополнила аутфит прической с высоким хвостом, макияжем с акцентом на красной помаде и красным маникюром. Из украшений певица выбрала элегантные массивные серьги с камнями и золотую цепочку с крестиком.

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Напомним, Екатерина Бужинская вместе с группой KOLABA представила новую версию легендарной песни «Як у нас на Україні».

К слову, 15 мая Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан выступят с благотворительным концертом в Октябрьском дворце в Киеве.