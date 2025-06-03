В платье цвета индиго и с сумкой Dior: элегантная Хилария Болдуин на церемонии в Нью-Йорке.

Хилария Болдуин / © Getty Images

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Хилария Болдуин посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards, состоявшейся в Cipriani Wall Street в Нью-Йорке.

Для такого события женщина выбрала элегантное платье макси цвета индиго от бренда Silvia Tcherassi. Наряд был без рукавов, имел высокую горловину, полуобнаженную спину и драпировку в районе бедер, украшенную черной брошкой.

Хилария Болдуин / © Getty Images

Свой аутфит Хилария дополнила белой стеганной сумкой Lady Dior. У нее была укладка с локонами, вечерний макияж и французский маникюр с акцентным черным цветом. Болдуин украсила уши серьгами-гвоздиками с камнями, а руки – жемчужным широким браслетом и кольцами.

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Напомним, Хилария Болдуин на гала-концерт Американского театра балета пришла в черно-белом полосатом топе и белой миниатюрной юбке с черным бантом на талии.