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- Шоу-бизнес
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В платье цвета индиго и с сумкой Dior: элегантная Хилария Болдуин на церемонии в Нью-Йорке.
41-летняя жена Алека Болдуина, фитнес-тренер и мать семерых детей выглядела стройно и красиво на премии.
Хилария Болдуин посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards, состоявшейся в Cipriani Wall Street в Нью-Йорке.
Для такого события женщина выбрала элегантное платье макси цвета индиго от бренда Silvia Tcherassi. Наряд был без рукавов, имел высокую горловину, полуобнаженную спину и драпировку в районе бедер, украшенную черной брошкой.
Свой аутфит Хилария дополнила белой стеганной сумкой Lady Dior. У нее была укладка с локонами, вечерний макияж и французский маникюр с акцентным черным цветом. Болдуин украсила уши серьгами-гвоздиками с камнями, а руки – жемчужным широким браслетом и кольцами.
Напомним, Хилария Болдуин на гала-концерт Американского театра балета пришла в черно-белом полосатом топе и белой миниатюрной юбке с черным бантом на талии.