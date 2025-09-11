В платье цвета индиго с глубоким декольте и рюшами: Дженнифер Энистон продемонстрировала новый красивый образ

Дженнифер Энистон / © Getty Images

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала Дженнифер Энистон, которая сейчас активно занимается промо-кампанией четвертого сезона сериала "Утреннее шоу" от Apple TV+.

Актриса продемонстрировала новый красивый аутфит. На ней было платье миди цвета индиго с глубоким V-образным вырезом и рюшами на подоле. Сверху она надела черный жакет. Обута Джен была в блестящие босоножки на шпильках.

Дженнифер Энистон / © Getty Images

Аутфит Энистон дополнила кожаной сумкой цвета марсала. У нее была аккуратная укладка, макияж с прозрачным блеском на губах и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-люстрами, а на лице были солнцезащитные очки с коричневыми линзами.

Напомним, Дженнифер Энистон на премьеру нового сезона "Утреннего шоу" пришла в черном платье-бюстье с драпировкой от Rick Owens.