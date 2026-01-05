В платье цвета лаванды: актриса Лейтон Мистер привлекла к себе все взгляды

Лейтон Мистер / © Associated Press

Звезда популярного в нулевых сериала «Сплетница» вышла на фотоколл церемонии вручения премии Critics Choice Awards — одного из первых масштабных мероприятий наградного сезона 2026 года. Именно эта церемония начала год красивыми нарядами и драгоценностями, которые известные люди демонстрировали миру.

Компанию Лейтон уже традиционно составил ее муж — актер Адам Броди, однако все смотрели только на Мистер, которая просто сияла в платье от Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2026 и украшениях Chopard.

Лейтон Мистер и ее муж Адам Броди / © Associated Press

Наряд-бюстье актрисы был цвета лаванды, без бретелек с корсетом и идеально подчеркивал ее фигуру, а богатая вышивка на прозрачной ткани добавляла нотку изысканной роскоши. Общий образ был одновременно романтичным и современным, с выразительным оттенком классического голливудского гламура.

А вот кораллово-нюдовая помада добавила свежести и эффектного контраста с цветом платья. Медовые волосы Лейтон были уложены мягкими, непринужденными волнами, вдохновленными старым Голливудом, что еще больше подчеркивало элегантность ее образа.

Лейтон Мистер / © Associated Press

Напомним, что Лейтон и Алам познакомились в 2011 году на съемочной площадке фильма «Любовный переплет» и женаты с февраля 2014 года. Они также являются родителями двоих детей и известны тем, что скрывают подробности своей личной жизни от общественности.