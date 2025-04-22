В платье цвета манго и с V-образным вырезом: новый яркий выход Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Getty Images

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Папарацци подловили Еву Лонгорию в Нью-Йорке, когда она приехала на дневное шоу The View на ABC Studios. В эфире звезда рассказала о своем сериале "Ева Лонгория: В поисках Испании" ("Eva Longoria: Searching for Spain"), в котором покажет, как она путешествует по родине своих предков, наслаждается красотой природы и пробует вкусные испанские блюда.

Ева выглядела ярко. Она была одета в приталенное платье цвета манго, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы. Наряд имел V-образный вырез и короткие широкие рукава.

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Аутфит Лонгория дополнила золотыми босоножками на шпильках. Она сделала укладку с мягкими локонами, макияж в нюдово-бежевых оттенках и молочный маникюр. Актриса украсила уши золотыми серьгами, а руки – золотыми кольцами и браслетом.

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Напомним, ранее Еву Лонгорию фотографы подловили по дороге на другое шоу в красном коротком платье от Jacquemus.

Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Associated Press Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images Ева Лонгория / © Getty Images