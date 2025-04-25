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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье цвета марсала с декольте до пупка: певица Анитта на церемонии в Майами

Артистка получила награду на музыкальной премии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анитта

Анитта / © Getty Images

Латиноамериканская звезда Анитта посетила церемонию награждения премии Billboard 2025 Latin Women in Music Awards в Телемундо-центре в Майами.

Перед фотокамерами певица предстала в полупрозрачном платье цвета марсала, которое состояло из верха с вырезом почти до пупка и узлом на животе, а также макси юбки с драпировкой, разрезом и небольшим шлейфом.

Анитта / © Getty Images

Анитта / © Getty Images

Аутфит Анитта дополнила лакированными мюлями на шпильках в тон. Она сделала прическу с красивыми локонами, макияж с накладными ресницами и бежевой помадой и маникюр с белым декором. В ушах у нее были длинные серьги, в зоне декольте – деликатная цепочка, а на запястье – браслеты.

Напомним, Анитта на премии Latin Grammy Awards появилась в белом прозрачном кружевном платье от бренда PatBo.

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