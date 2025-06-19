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- Шоу-бизнес
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В платье цвета металлик: Джоди Комер посетила премьеру постапокалиптического фильма
Звезда подчеркнула фигуру гламурным вечерним платьем лаконичного фасона.
Актриса Джоди Комер, которая прославилась сериалом «Убивая Еву», вышла на красную дорожку в Лондоне. Она посетила мировую премьеру постапокалиптического фильма ужасов «28 лет спустя», в котором сыграла главную роль.
На мероприятии она блистала в приталенном прямом платье Prada цвета металлик. У платья было также глубокое декольте и бретелька-халтер.
Образ Джоди дополнила лаконичной прической с прямыми волосами уложенными в пробор, а также макияжем с серебристыми тенями на глазах и нюдовой помадой на губах.
Спина при этом у платья была открытой, а на юбке сзади был высокий разрез. Наряд актриса носила с серебристыми босоножками на каблуках.