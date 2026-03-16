В платье цвета мокко и с разрезом до бедра: Зендея в компании Роберта Паттинсона появилась на премии "Оскар"

Роберт Паттинсон и Зендея / © Getty Images

Зендея посетила церемонию награждения «Оскар» в Лос-Анджелесе. Актриса появилась там вместе со своим коллегой по фильму «Любит не любит» Робертом Паттинсоном. Они были ведущими в номинации «Лучший режиссер», победителем которой стал Пол Томас Андерсон («Одна битва за другой»).

Для своего появления Зендея выбрала образ в стиле элегантного минимализма. На ней было платье насыщенного цвета мокко со шлейфом от Модного дома Louis Vuitton. Наряд имел асимметричный вырез горловины, скульптурные вырезы по бокам и эффектный высокий разрез до бедра. Обута она была в сатиновые туфли-лодочки в тон платья.

В актрисы была элегантная укладка боб-каре с боковым пробором, макияж с помадой шоколадного оттенка и молочный маникюр. Уши Зендея украсила бриллиантовыми серьгами более 30 карат, а руки — часами Rolex Lady-Datejust, инкрустированными бриллиантами стоимостью примерно 174 000 долларов, и кольцами — обручальным с крупным бриллиантом и золотым.

Напомним, Зендея в культовом белом мини-платье с большим 3D-цветком появилась на церемонии вручения наград ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2026 в Лос-Анджелесе.