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В платье цвета овсянки: актриса Пом Клементьефф без бюстгальтера пришла на фотоколл в Каннах
39-летняя актриса выбрала для своего появления нежный образ с пикантным акцентом.
На Лазурном побережье в рамках Каннского кинофестиваля состоялся фотоколл восьмой части легендарной франшизы — фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» .
Ленту представила творческая команда, среди которых была Пом Клементьефф . Актриса вышла к прессе в нежном луке. На ней было асимметричное платье цвета овсянки, в котором она продемонстрировала стройные ноги.
Под нарядом с V-образным вырезом не было бюстгальтера, что выглядело соблазнительно.
Платье Пом скомбинировала со светлыми босоножками. Волосы она собрала в гладкую прическу, сделала нежный макияж и светлый маникюр. Лук звезда завершила золотистыми серьгами.
К слову, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.