В платье цвета овсянки: актриса Пом Клементьефф без бюстгальтера пришла на фотоколл в Каннах

Пом Клементьефф / © Associated Press

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На Лазурном побережье в рамках Каннского кинофестиваля состоялся фотоколл восьмой части легендарной франшизы — фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» .

Ханна Уэддингем, Хейли Этвелл, Том Круз, Анджела Бассетт и Пом Клементьефф / © Associated Press

Ленту представила творческая команда, среди которых была Пом Клементьефф . Актриса вышла к прессе в нежном луке. На ней было асимметричное платье цвета овсянки, в котором она продемонстрировала стройные ноги.

Пом Клементьефф / © Associated Press

Под нарядом с V-образным вырезом не было бюстгальтера, что выглядело соблазнительно.

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Пом Клементьефф / © Associated Press

Платье Пом скомбинировала со светлыми босоножками. Волосы она собрала в гладкую прическу, сделала нежный макияж и светлый маникюр. Лук звезда завершила золотистыми серьгами.

Пом Клементьефф / © Associated Press

К слову, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.