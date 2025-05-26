В платье цвета овсянки и с "епископскими" рукавами: Брижит Макрон во Вьетнаме

Брижит и Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным визитом находятся во Вьетнаме.

Супруги Макрон во Вьетнаме / © Associated Press

Там они встретились с генсекретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и его супругой Нго Фонг Ли, с которыми пообедали в храме Van Mieu в Ханое, а затем приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику национальным героям и мученикам.

Супруги Макрон во Вьетнаме / © Associated Press

Макроны также встретились с президентом Вьетнама Луонг Куонгом и его супругой Нгуен Тхи Минь Нгует в Президентском дворце в Ханое.

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Супруги Макрон во Вьетнаме / © Associated Press

В этот день первая леди Франции появилась в нежном образе. На ней было закрытое платье цвета овсянки длины миди. Наряд имел высокую горловину, «епископские рукава», юбку свободного силуэта и тканевый пояс в тон.

Супруги Макрон во Вьетнаме / © Associated Press

Аутфит Брижит дополнила светлыми кожаными туфлями на шпильках и кремовым клатчем с металлической фурнитурой. У нее был объемный парик и любимый макияж смоки-айс.

Супруги Макрон во Вьетнаме / © Associated Press

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Супруги Макрон во Вьетнаме / © Associated Press

Напомним, в Сети активно обсуждают инцидент, произошедший между супругами Макрон в аэропорту во Вьетнаме. Пользователи отмечают, что между первой леди и президентом была ссора, во время которой Брижит дала «пощечину» мужу.

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