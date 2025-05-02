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- Шоу-бизнес
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В платье цвета пыльной розы: супермодель Хелена Кристенсен посетила гламурный гала-вечер
56-летняя звезда блистала в нежном и романтическом платье.
Супермодель 90-х Хелена Кристенсен, которая также известна сотрудничеством с Victoria’s Secret, посетила 4-й ежегодный всемирный гала-вечер King’s Trust, который прошел в Нью-Йорке.
Звезда вышла на красную дорожку в длинном платье со шлейфом, которое было выполнено в цвете пыльной розы. У наряда не было бретелек, а также оно полностью состояло из объемных слоев рюшей, которые напоминали лепестки цветов. Волосы она распустила и дополнила образ макияжем.
Также это мероприятие посетили и другие знаменитости, среди которых можно заметить Шарлотту Тилбери — знаменитого визажиста и основательницу косметической компании.