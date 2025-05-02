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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье цвета пыльной розы: супермодель Хелена Кристенсен посетила гламурный гала-вечер

56-летняя звезда блистала в нежном и романтическом платье.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Супермодель 90-х Хелена Кристенсен, которая также известна сотрудничеством с Victoria’s Secret, посетила 4-й ежегодный всемирный гала-вечер King’s Trust, который прошел в Нью-Йорке.

Звезда вышла на красную дорожку в длинном платье со шлейфом, которое было выполнено в цвете пыльной розы. У наряда не было бретелек, а также оно полностью состояло из объемных слоев рюшей, которые напоминали лепестки цветов. Волосы она распустила и дополнила образ макияжем.

/ © Associated Press

© Associated Press

Также это мероприятие посетили и другие знаменитости, среди которых можно заметить Шарлотту Тилбери — знаменитого визажиста и основательницу косметической компании.

/ © Associated Press

© Associated Press

Хелена Кристенсен / © Getty Images

Хелена Кристенсен / © Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_20 / © Getty Images

© Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_19 / © Getty Images

© Getty Images

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Хелена Кристенсен / © Associated Press

Хелена Кристенсен / © Getty Images

Хелена Кристенсен / © Getty Images

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