В платье цвета сахарной ваты: Эль Фэннинг блистала перед фотографами в утонченном образе принцессы

Эль Фэннинг / © Associated Press

В свои 27 лет актриса Эль Фэннинг уже настоящая голливудская легенда, ведь сыграла в огромном количестве фильмов. Она начала свою карьеру совсем юной и уже на протяжении более 20 лет снималась в самых разных жанрах: от голливудских блокбастеров до независимых драм. На красных дорожках Эль всегда одна из почетных гостей и практически ни одно светское мероприятие не проходит без ее участия.

На 16-й церемонии вручения Governors Awards — ежегодной премии, организованной Академией кинематографических искусств и наук в Голливуде, она блистала в классическом вечернем платье. Ее наряд-бюстье был от Модного дома Gucci и выполнен в потрясающем розовом цвете, который напоминал оттенок сахарной ваты.

Но платье не было простым — оно полностью расшито множеством мелкого бисера из-за чего красиво сверкало. А вот корсетный силуэт отлично подчеркивал утонченную фигуру звезды. Также Эль дополнила лук украшениями с бриллиантами от Cartier среди которых особой была заколка в волосах — она делала прическу интересней.

Ранее она продемонстрировала еще одно очаровательное платье, но от бренда Fendi. В романтическом наряде с юбкой А-силуэта она блистала на премьере фильма «Сентиментальная ценность». Сшит наряд Эль был из нежных слоев кружева ткани, органзы и тюля и имел тонкие и нежные бретельки.

