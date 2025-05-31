В платье цвета шоколада: Адриа Архона на мероприятии в честь сериала "Андор"

Адриа Архона / © Associated Press

Реклама

Адриа Архона посетила вечер посвященный телесериалу «Андор», который прошел в Театре Гильдии писателей в Беверли-Хиллз. Адриа является одной из актрис, которые сыграли в этом проекте.

Мероприятие она посетила в обтягивающем платье коричневого цвета, у которого были разные рукава, высокая горловина и небольшие складки на талии. Платье Адриа носила в сочетании с коричневыми слингбэками.

Адриа Архона / © Associated Press

Прическа, которую актриса сделала, отлично подходила к ее наряду. Адриа уложила волосы в локоны и немного собрала сзади.

Реклама

Адриа Архона / © Associated Press

В Калифорнию, где проходило мероприятие, Адриа вернулась из Франции, где не так давно посетила Каннский кинофестиваль. Актриса там выходила на красную дорожку со своим бойфрендом Джейсоном Момоа. Они пришли на премьеру фильма «Рай и ад» (Highest 2 Lowest). Адриа носила в тот день платье от бренда Louis Vuitton.

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press