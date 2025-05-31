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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
135
Время на прочтение
1 мин

В платье цвета шоколада: Адриа Архона на мероприятии в честь сериала "Андор"

Актриса надела наряд миди, которій подчеркивал ее фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Адриа Архона

Адриа Архона / © Associated Press

Адриа Архона посетила вечер посвященный телесериалу «Андор», который прошел в Театре Гильдии писателей в Беверли-Хиллз. Адриа является одной из актрис, которые сыграли в этом проекте.

Мероприятие она посетила в обтягивающем платье коричневого цвета, у которого были разные рукава, высокая горловина и небольшие складки на талии. Платье Адриа носила в сочетании с коричневыми слингбэками.

Адриа Архона / © Associated Press

Адриа Архона / © Associated Press

Прическа, которую актриса сделала, отлично подходила к ее наряду. Адриа уложила волосы в локоны и немного собрала сзади.

Адриа Архона / © Associated Press

Адриа Архона / © Associated Press

В Калифорнию, где проходило мероприятие, Адриа вернулась из Франции, где не так давно посетила Каннский кинофестиваль. Актриса там выходила на красную дорожку со своим бойфрендом Джейсоном Момоа. Они пришли на премьеру фильма «Рай и ад» (Highest 2 Lowest). Адриа носила в тот день платье от бренда Louis Vuitton.

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

Джейсон Момоа и Адриа Архона / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
135
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