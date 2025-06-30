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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
337
Время на прочтение
1 мин

В платье цвета сливочного масла и с бокалом вина: Ева Лонгория показала, как отдыхает

50-летняя актриса продемонстрировала красивый аутфит самого трендового оттенка этим летом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория опубликовала в Instagram свои новые снимки. Актриса показала, как отдыхает.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Звезда в красивом образе пила на барной стойке белое вино. Она была одета в короткое платье цвета сливочного масла с американской проймой, глубоким декольте и полуоткрытой спиной. Оно было приталенного силуэта и прекрасно подчеркнуло стройную фигуру Лонгории. Наряд Ева сочетала с бежевыми сандалиями.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Лонгория собрала волосы в высокий хвост, который накрутила в локоны, выпустила спереди пряди, сделала макияж с пышными ресницами и завершила лук серьгами-кольцами.

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Ева Лонгория / © Instagram Евы Лонгории

Напомним, Ева Лонгория в день рождения сына показала его милые фотографии.

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Дата публикации
Количество просмотров
337
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