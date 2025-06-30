В платье цвета сливочного масла: нидерландская модель в романтическом образе позировала в Риме

Лаура Селия

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Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она продемонстрировала романтический образ.

Лаура Селия

Блондинка устроила себе импровизированный фотосет на улицах Рима. Селия позировала в шелковом платье макси цвета сливочного масла. Наряд был на бретельках, имел открытую спину и завязки-бант сзади.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лук модель дополнила укладкой с локонами, макияжем с пышными ресницами и лаконичными украшениями.

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Лаура Селия

Напомним, ранее Лаура Селия принимала солнечные ванны на пляже в голубом бикини на завязках.