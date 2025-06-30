ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
897
Время на прочтение
1 мин

В платье цвета сливочного масла: нидерландская модель в романтическом образе позировала в Риме

Лаура Селия показала снимки из своей поездки в Италию.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она продемонстрировала романтический образ.

Лаура Селия

Лаура Селия

Блондинка устроила себе импровизированный фотосет на улицах Рима. Селия позировала в шелковом платье макси цвета сливочного масла. Наряд был на бретельках, имел открытую спину и завязки-бант сзади.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура Селия

Лук модель дополнила укладкой с локонами, макияжем с пышными ресницами и лаконичными украшениями.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, ранее Лаура Селия принимала солнечные ванны на пляже в голубом бикини на завязках.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie