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- Шоу-бизнес
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В платье цвета сливочного масла и с кружевом: Памела Андерсон в эффектном образе сходила на шоу
58-летняя актриса и модель в наряде трендового оттенка вышла в свет.
Папарацци подловили Памелу Андерсон в Нью-Йорке, когда она шла на шоу "Поздней ночью с Сэтом Майерсом".
Актриса, как всегда, выглядела эффектно, на ней было платье по фигуре трендового цвета сливочного масла с кружевом на подоле. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и тканевый пояс, который переходил в шлейф сзади.
Аутфит Памела дополнила светлыми колготами, полупальто, которое накинула на плечи, и босоножками на шпильках в тон платья, а также небольшой сумочкой с бамбуковыми ручками.
У Андерсон была прическа с локонами, глянцевый блеск на губах, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и солнцезащитные очки в черепаховой оправе.
Напомним, Памела Андерсон продемонстрировала стильный образ total black в блузке с бантом и юбке с разрезами.