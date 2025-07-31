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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье цвета сливочного масла и с кружевом: Памела Андерсон в эффектном образе сходила на шоу

58-летняя актриса и модель в наряде трендового оттенка вышла в свет.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Папарацци подловили Памелу Андерсон в Нью-Йорке, когда она шла на шоу "Поздней ночью с Сэтом Майерсом".

Актриса, как всегда, выглядела эффектно, на ней было платье по фигуре трендового цвета сливочного масла с кружевом на подоле. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и тканевый пояс, который переходил в шлейф сзади.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Аутфит Памела дополнила светлыми колготами, полупальто, которое накинула на плечи, и босоножками на шпильках в тон платья, а также небольшой сумочкой с бамбуковыми ручками.

У Андерсон была прическа с локонами, глянцевый блеск на губах, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Напомним, Памела Андерсон продемонстрировала стильный образ total black в блузке с бантом и юбке с разрезами.

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