В платье цвета сливочного масла и с кружевом: Памела Андерсон в эффектном образе сходила на шоу

Памела Андерсон / © Getty Images

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Папарацци подловили Памелу Андерсон в Нью-Йорке, когда она шла на шоу "Поздней ночью с Сэтом Майерсом".

Актриса, как всегда, выглядела эффектно, на ней было платье по фигуре трендового цвета сливочного масла с кружевом на подоле. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и тканевый пояс, который переходил в шлейф сзади.

Памела Андерсон / © Getty Images

Аутфит Памела дополнила светлыми колготами, полупальто, которое накинула на плечи, и босоножками на шпильках в тон платья, а также небольшой сумочкой с бамбуковыми ручками.

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У Андерсон была прическа с локонами, глянцевый блеск на губах, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Напомним, Памела Андерсон продемонстрировала стильный образ total black в блузке с бантом и юбке с разрезами.