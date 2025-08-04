В платье цвета сливочного масла: Сидни Суини в стиле ретро-дивы появилась на кино-событии

Сидни Суини / © Associated Press

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Сидни Суини посетила премьерный показ фильма «Американа», который прошел в кинотеатре Desert 5 Spot в Лос-Анджелесе.

Сидни Суини / © Associated Press

Перед фотокамерами актриса появилась в нежном образе в стиле 50-х годов от бренда Danielle Frankel. На ней было корсетное платье-бюстье цвета сливочного масла с узким тканевым поясом и пышной юбкой А-силуэта, которая придала луку театральности и женственности. Обута Сидни была в туфли в тон.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Аутфит Суини дополнила прической с волнистыми локонами, украшенной широкой желтой повязкой, нежным макияжем с розовыми румянами и нюдовым маникюром. На руках у звезды был бриллиантовый браслет и кольцо с большим камнем.

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Сидни Суини / © Associated Press

О фильме:

Это история борьбы за обладание редким артефактом коренных американцев. После того, как артефакт попадает на черный рынок, застенчивая официантка (Сидни Суини) объединяется с военным ветераном (Пол Уолтер Хаузер), чтобы завладеть им, что ставит их под прицел безжалостного преступника, работающего на торговца старинных вещей.