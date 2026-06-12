В платье цвета спелой сливы и на шпильках: папарацци подловили Еву Лонгорию в Лос-Анджелесе

Ева Лонгория / © Getty Images

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В Лос-Анджелесе в объективы папарацци попала Ева Лонгория, которая продемонстрировала элегантный наряд. Актриса была одета в женственное платье цвета спелой сливы.

Наряд имел драпировку на талии, которая красиво подчеркивала стройную фигуру звезды, асимметричный подолом и необычные разрезы на рукавах.

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева дополнила наряд босоножками нюдового цвета на высоких шпильках и с тонкими ремешками, белой мини-сумочкой с золотой ручкой и золотистыми часами на запястье. Волосы она уложила в мягкие волны, сделала макияж с нюдовой помадой, нюдовый маникюр и белый педикюр.

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Напомним, Ева Лонгория в роскошном платье с разрезом до бедра появилась на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.

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