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- Шоу-бизнес
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В платье цвета спелой сливы и на шпильках: папарацци подловили Еву Лонгорию в Лос-Анджелесе
51-летняя голливудская актриса продемонстрировала изысканный образ в платье с драпировкой, которое эффектно подчеркнуло ее фигуру.
В Лос-Анджелесе в объективы папарацци попала Ева Лонгория, которая продемонстрировала элегантный наряд. Актриса была одета в женственное платье цвета спелой сливы.
Наряд имел драпировку на талии, которая красиво подчеркивала стройную фигуру звезды, асимметричный подолом и необычные разрезы на рукавах.
Ева дополнила наряд босоножками нюдового цвета на высоких шпильках и с тонкими ремешками, белой мини-сумочкой с золотой ручкой и золотистыми часами на запястье. Волосы она уложила в мягкие волны, сделала макияж с нюдовой помадой, нюдовый маникюр и белый педикюр.
Напомним, Ева Лонгория в роскошном платье с разрезом до бедра появилась на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля.