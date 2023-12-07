В платье украинского бренда: звезда "Бриджертонов" появилась на обложке глянца

Актриса примерила наряд от J'amemme.
Британская актриса и исполнительница роли королевы Шарлотты в сериале "Бриджертоны" – 53-летняя Голда Рошевель – стала главной звездой нового выпуска журнала Marie Claire. Для обложки глянца она позировала в красивом персиковом плиссированном платье от украинского бренда J'amemme.
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Образ актрисы дополняли золотые серьги-кольца и крупный перстень с желтым камнем. Стоимость такого платья составляет 1200 евро.
Напомним, ранее в платье от J'amemme на берегу океана на Сейшелах позировала Леони Ханне, известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер, она отдала предпочтение полупрозрачному плиссированному неоново-лаймовому наряду.
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