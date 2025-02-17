В платье, усыпанном стразами: Сара Джессика Паркер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке

59-летняя актриса выглядела ослепительно в этом мерцающем наряде.
Звезда сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя актриса Сара Джессика Паркер - посетила мероприятие в Нью-Йорке, которое было посвящено 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live. Своим появлением на публике она немного удивила, поскольку после завершения съемок сериала "И просто так…", мало где появлялась.
Выбрала звезда довольно лаконичный для себя образ, хотя он был и с долей гламура. Платье Паркер было прямым и длины миди, оно было полность усыпано стразами.
Носила этот наряд актриса в сочетании с элегантным черным пальто, черными лаковыми туфлями и сумкой через плечо, которую тоже украшали стразы, как на ее платье.
Также это мероприятие посетили Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс. Блистала перед фотографами звезда в роскошном и очень гламурном платье от бренда Tamara Ralph, которое тот представил в коллекции от кутюр осень-зима 2024.
Читайте также:
- В фиолетовых сапогах и сером платье: Сара Джессика Паркер посетила фестиваль
- Выглядела роскошно и очень гламурно: Сара Джессика Паркер сияла на красной дорожке
- В сером костюме и с сумкой Gucci: Сара Джессика Паркер на кинофестивале в Турине