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В платье, усыпанном стразами: Сара Джессика Паркер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке

В платье, усыпанном стразами: Сара Джессика Паркер появилась на светском мероприятии в Нью-Йорке

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

59-летняя актриса выглядела ослепительно в этом мерцающем наряде.

Звезда сериала "Секс в большом городе" - 59-летняя актриса Сара Джессика Паркер - посетила мероприятие в Нью-Йорке, которое было посвящено 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live. Своим появлением на публике она немного удивила, поскольку после завершения съемок сериала "И просто так…", мало где появлялась.

Выбрала звезда довольно лаконичный для себя образ, хотя он был и с долей гламура. Платье Паркер было прямым и длины миди, оно было полность усыпано стразами.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images
Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Носила этот наряд актриса в сочетании с элегантным черным пальто, черными лаковыми туфлями и сумкой через плечо, которую тоже украшали стразы, как на ее платье.

Также это мероприятие посетили Блейк Лайвли и ее муж Райан Рейнольдс. Блистала перед фотографами звезда в роскошном и очень гламурном платье от бренда Tamara Ralph, которое тот представил в коллекции от кутюр осень-зима 2024.

Блейк Лайвли и ее муж / © Associated Press
Блейк Лайвли и ее муж / Фото: Associated Press

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