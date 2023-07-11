В платье в бельевом стиле и с серьгами Cartier: Ванесса Кирби на премьере фильма "Миссия невыполнима" в Нью-Йорке

В Нью-Йорке, в Rose Theatre, состоялся премьерный показ шпионского экшена "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". На красной дорожке появилась звезда фильма – Ванесса Кирби.

Актриса выбрала для ивента шелковое коричнево-бежевое платье на тонких бретельках в бельевом стиле от бренда Schiaparelli. Лук она дополнила черными рукавами-шалью с драпировкой, которые начинались от локтей и до пальцев.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Ванесса распустила волосы, сделала нежный макияж с пудрово-блестящими тенями, молочный маникюр и украсила уши золотистыми серьгами от Cartier.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Напомним, на премьере в Лондоне Ванесса Кирби предстала в элегантном обтягивающем платье макси с бюстгальтером, который был частью наряда.

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