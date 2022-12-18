В платье в бельевом стиле со шнуровкой: Марго Робби посетила развлекательное шоу

Девушка продолжает экспериментировать с нарядами и в этот раз надела соблазнительное черное платье.

В преддверии премьеры фильма "Вавилон" актриса Марго Робби посетила шоу "Джимми Киммел в прямом эфире!".

В этой передаче она рассказала о своей маме, которая была в тот момент в зале, как она отмечала праздники, создавала супер-амбициозный адвент-календарь для своего мужа, устраивала рождественскую вечеринку с подругами, какое Рождество в Австралии.

Также актриса вспомнила, как ей работалось с Дэмиеном Шазелем - режиссером фильма “Вавилон”, а также о всем, что происходило в фильме.

Для шоу Марго надела эффектное черное шелковое платье со шнуровкой спереди и высоким разрезом. Автором платья является бренд Alessandra Rich. Наряд девушка дополнила босоножками со стразами и лаконичными украшениями и макияжем с красной помадой на губах.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Перед началом шоу Марго сфотографировали по пути в студию, тогда она была одета еще и в черный кожаный плащ и солнцезащитные очки.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Также напомним, что на днях вышел первый трейлер фильма "Барби", где также сыграет Марго.

Читайте также: