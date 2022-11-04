В платье в цветочный принт и с особым украшением на шее: княгиня Шарлин на церемонии Princess Grace Awards

3 ноября князь Монако Альбер II и его супруга княгиня Шарлин посетили церемонию вручения премии Princess Grace Awards 2022 на Парк-авеню в Нью-Йорке. В этом году Фонд приветствовал 18 лауреатов премии княгини Грейс. Премия представляет собой гранты в размере 10 тысяч долларов и вручается молодым дарованиям в области искусства. Целью вручения наград является поддержка молодых артистов.

Для столь важного мероприятия Шарлин надела новинку - длинное легкое, свободное платье от бренда Terence Bray. Наряд был выполнен из довольно плотной ткани и с цветочным принтом. Образ княгиня дополнила бриллиантовыми серьгами и украшением на шее с розовым бриллиантом La Vie en Rose от бренда BÄUMER Vendôme. В центре этого ожерелья крупный бриллиант названный в честь Грейс. Альбер II надел классический черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Камень La Vie en Rose был изготовлен ювелиром Лоренцем Боймером. В течение года его планируют заменить на другой, а колье продадут на аукционе. Розовому бриллианту сделают другую оправу, но в каком изделии он будет, пока неизвестно.

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