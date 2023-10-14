В платье в цветочный принт и с рюшами: Пенелопа Крус посетила премьеру фильма в Нью-Йорке

Актриса не изменяет своему вкусу и стилю и опять появилась в наряде от Chanel.
Испанская актриса Пенелопа Крус очаровала своим новым платьем, которое выбрала для мероприятия в Нью-Йорке. Звезда посетила премьерный показ фильма "Феррари", который состоялся в рамках 61-го Нью-Йоркского кинофестиваля.
На актрисе было длинное платье со шлейфом от французского Модного дома Chanel. Платье было представлено брендом в коллекции осень-зима 2023.
Наряд был выполнен из ткани в цветочный принт, имел небольшой разрез спереди, который позволял продемонстрировать туфли, а также на рукавах его украшали белые рюши.
Дополнила образ Пенелопа клатчем, несколькими украшениями, обувью на каблуках и лаконичной укладкой.
Фильм "Феррари" расскажет историю об Энцо Феррари - конструкторе и автогонщике. Действие разворачивается в 1957 году, когда он решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Пенелопа в картине исполняет роль супруги Феррари - Лауры.
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