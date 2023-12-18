В платье в цветочный принт: звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант посетила светское мероприятие

Для появления на публике актриса надела платье с ярким рисунком.
Актриса Эмили Блант, которая недавно блистала в нашумевшем фильме "Оппенгеймер", посетила мероприятие Film Independent, посвященное ретроспективе ее карьеры, которое состоялось в Лос-Анджелесе.
Для мероприятия Эмили надела платье длины миди от бренда Philosophy Di Lorenzo Serafini в синий цветочный принт. Под грудью наряд украшали небольшие складки, а также к него был ассиметричный подол.
Образ она завершила босоножками от Jimmy Choo на платформе, несколькими украшениями, макияжем и простой укладкой.
Также недавно подобное мероприятие состоялось в честь другой актрисы - Розамунд Пайк. Дня мероприятия звезда выбрала нестандартный наряд от бренда Christian Dior, из круизной коллекции 2024.
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