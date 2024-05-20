В платье в горох и с красными губами: эффектная Кристи Бринкли вышла на красную дорожку

Кристи Бринкли позировала на красной дорожке мероприятия Sports Illustrated Swimsuit Island в отеле и казино Seminole Hard Rock в Голливуде.

Кристи надела черное платье-миди в крупный белый горох с пикантным декольте и на бретельках, дополнив его черной накидкой-болеро, белыми остроносыми туфлями-слингбэками на каблуках и баклажановой сумкой с бантом на короткой ручке, которую держала в руках.

Бринкли распустила длинные белокурые волосы, сделала легкий макияж глаз и красной помадой подчеркнула губы. Она эффектно позировала перед камерами фотографов и широко улыбалась.

Кристи Бринкли / Фото: Getty Images

В прошлый выход Кристи блистала в красном обтягивающем платье с высоким разрезом и кейп-рукавами, когда посетила очередную вечеринку, организованную журналом Sports Illustrated в Нью-Йорке.

Кристи Бринкли / Фото: Associated Press

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