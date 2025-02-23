В платье в горох и в таби на каблуках: новый выход Зои Салданы

Зои Салдана посетила 56-ю церемонию вручения наград NAACP Image Awards, которая состоялась в Пасадене, штат Калифорния.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Для своего появления она выбрала бело-серое платье миди в горох, на бретельках, с рюшами и сеткой на топе. Наряд Зои скомбинировали со своей любимой черной обувью таби на каблуках от бренда Maison Margiela.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Салдана сделала красивую укладку с локонами и макияж с глянцевым блеском на губах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки – кольцами.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Напомним, на днях Зои Салдана с мужем и тремя детьми пришла на кинофестиваль Filming Italy Los Angeles в Лос-Анджелесе.

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