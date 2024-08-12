В платье в горошек и с букетом цветов: Ярослава Магучих в романтическом образе снялась в фотосессии

22-летняя легкоатлетка, выигравшая "золото" в прыжках в высоту на Олимпиаде 2024 в Париже, показала подписчикам в соцсети красивые снимки из нового фотосета.
Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр 2024 года – Ярослава Магучих – снялась в красивой фотосессии на улицах Парижа.
Перед объективом фотокамеры она предстала в романтическом аутфите. На девушке было белое платье миди в мелкий красный горошек с рюшами и V-образным вырезом.
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Свой лук Ярослава дополнила белыми кроссовками, аккуратной прической, легким макияжем, лаконичными серьгами, браслетом, часами и кольцом.
В руках спортсменка держала желто-голубой букет цветов. На одном из фото легкоатлетка запечатлена с олимпийской золотой медалью, которую целует.
"Мое приключение не заканчивается в Париже, но эти фото добавляют великолепных воспоминаний об этом. Впереди еще 3 старта на этапах Бриллиантовой лиги. Говорят, что невозможно выиграть все награды, но почему бы не сразиться за Бриллиантовый трофей?" – подписала фотографии Магучих.
Напомним, Ярослава Магучих в белом костюме с мини-шортами посетила мероприятие известного часового бренда Omega.
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