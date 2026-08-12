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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В платье в горошек, с декольте и рюшами: Карли Клосс запечатлели в Нью-Йорке

Модель прогулялась по Мидтауну в легком романтичном наряде, который идеально подходит для жаркого летнего дня.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Карли Клосс

Карли Клосс / © Getty Images

Карли Клосс попала в объектив папарацци в районе Мидтаун в Нью-Йорке. Модель выглядела улыбчивой и продемонстрировала женственный повседневный наряд.

На ней было романтичное молочное платье длины миди, украшенное контрастным коричневым горошком. Наряд имел приталенный силуэт, V-образное декольте, завязки на груди, широкие бретельки и игривые рюши.

Карли Клосс / © Getty Images

Карли Клосс / © Getty Images

Наряд Карли сочетала с коричневыми кожаными балетками. Аутфит она дополнила черными солнцезащитными очками, лаконичными серьгами, тонкой золотой цепочкой, золотыми часами и красной нитью.

Клосс уложила волосы мягкими волнами с прямым пробором и нанесла легкий макияж.

Напомним, ранее Карли Клосс появилась на публике в бирюзовом костюме и со своей книгой.

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