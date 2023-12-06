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В платье в пол на бретельках: Ева Лонгория блистала на светском вечере

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
303
Время на прочтение
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В платье в пол на бретельках: Ева Лонгория блистала на светском вечере

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Актриса и продюсер Ева Лонгория появилась на дорожке в вечернем платье со смелым декольте.

Звезда присутствовала на празднике ELLE Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. Перед камерами фотографов Ева Лонгория появилась в серебристом платье с россыпью пайеток на тонких бретельках от Ralph Lauren.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Звезда распустила волосы зачесав их назад, сделала очень выразительный макияж с блестящими тенями на веках и бежевой помадой на губах, а также надела серьги с камнями. Ева выглядела эффектно и, видимо, чувствовала себя очень уверенно, блистая с улыбкой перед камерами собравшихся на мероприятии фотографов.

Напомним, ранее мы показывали вам гламурные образы актрисы Евы Лонгории на светских мероприятиях в Лос-Анджелесе.

Ева Лонгория / © Associated Press
Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
303
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