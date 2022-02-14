В платье в рубчик с пикантным разрезом: Жозефин Скривер сходила на пати

28-летняя датская модель Жозефин Скривер на выходных посетила светскую вечеринку.
Экс-"ангел" Victoria's Secret отдохнула на пати Fanatics Super Bowl. На мероприятие, которое также посетила модель и молодая мама Эмили Ратажковски, Скривер приехала в бежевом трикотажном платье в рубчик с высоким разрезом, которое красиво подчеркивало бюст модели.
Аутфит Скривер дополнила остроносыми туфлями с пайетками и маленькой голубой сумкой. У девушки был светлый маникюр и несколько колец сверкало на пальцах, в том числе и помолвочное. Волосы Жозефин собрала в высокий хвост, сделала естественный макияж и надела серьги-кольца.
Недавно мы показывали вам другой образ модели – в кожаном мини и грубых ботинках. В таком аутфите звезда посещала вечеринку в Лос-Анджелесе.
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