В платье в стиле пэчворк: топ-модель Алессандра Амбросио зажгла на новогодней вечеринке

Для выхода в свет звезда выбрала необычный наряд.
43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – в своем Instagram показала, как встретила новый год. Она улетела на один из курортов Уругвая, где и посетила новогоднюю вечеринку. Компанию ей составил ее новый бойфренд - Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров.
Для своего выхода в свет Але выбрала необычная асимметричное блестящее платье, выполненное в стиле пэчворк, которое дополнила золотыми босоножками и вязаным белым кардиганом.
А ее возлюбленный надел белую футболку, белые брюки и песочную рубашку. Его образ дополняли интересный кулон и несколько браслетов на руке – скорее всего, автором которых он сам и является.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио блистала на красной дорожке. Она посетила Международный кинофестиваль на Красном море. В день закрытия мероприятия модель вышла на красную дорожку и продемонстрировала эффектное платье. На Алессандре было длинное платье со шлейфом от бренда Zuhair Murad сложного дизайна.
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