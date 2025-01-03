В платье в стиле пэчворк: топ-модель Алессандра Амбросио зажгла на новогодней вечеринке

43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – в своем Instagram показала, как встретила новый год. Она улетела на один из курортов Уругвая, где и посетила новогоднюю вечеринку. Компанию ей составил ее новый бойфренд - Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров.

Для своего выхода в свет Але выбрала необычная асимметричное блестящее платье, выполненное в стиле пэчворк, которое дополнила золотыми босоножками и вязаным белым кардиганом.

instagram.com/alessandraambrosio

А ее возлюбленный надел белую футболку, белые брюки и песочную рубашку. Его образ дополняли интересный кулон и несколько браслетов на руке – скорее всего, автором которых он сам и является.

instagram.com/alessandraambrosio

instagram.com/alessandraambrosio

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио блистала на красной дорожке. Она посетила Международный кинофестиваль на Красном море. В день закрытия мероприятия модель вышла на красную дорожку и продемонстрировала эффектное платье. На Алессандре было длинное платье со шлейфом от бренда Zuhair Murad сложного дизайна.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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