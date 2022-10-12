В платье Valentino и с металлической конструкцией на лице: Николь Ари Паркер на съемках "И просто так…"

Образ героини был очень эффектным. С нетерпением ждем, чтобы увидеть его уже в сериале.

Для поклонников сериала "Секс в большом городе" хорошие новости - в Нью-Йорке стартовали съемки второго сезона сиквела "И просто так…". Под прицел папарацци уже несколько раз попадала главная героиня сериала Сара Джессика Паркер, которая играет Кэрри Брэдшоу, а также актриса Кристин Дэвис, исполняющая роль Шарлотты Йорк.

Также фотографом удалось подловить и Николь Ари Паркер в экстравагантном красном образе из кутюрную коллекцию Valentino, которая была представлена в июле этого года в Риме. В сериале актриса исполняет роль подруги Шарлотты - Лизы Тодд Уэксли.

Наряд Николь состоял из длинного шифонового платья-кейпа со шлейфом. Наряд был однотонным, но украшен драпировкой. Также в кадре появился и актер Кристофер Джексон, который в сериале играет мужа Лизы.

Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

Особенно необычно смотрелся головной убор героины - это была массивная металлическая круглая конструкция с перьями, которая тоже была представлена на показе в Риме брендом Valentino.

Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

Макияж Николь сделали лаконичным, волосы собрали в элегантную прическу, а вот обула она красные босоножки с ремешками, тоже от итальянского Модного дома.

Николь Ари Паркер / Фото: Getty Images

Вероятно, наряд в этом цвете был создан брендом специально для сериале, поскольку на лейбе платья, под названием бренда, указано "Для "И просто так…"".

Напомним, что в тот же день под прицел папарацци попала и актриса Кристин Дэвис в экстравагантном образе с вуалью и с турнюром. По какому именно случаю героини сериала так нарядились, пока остается тайной, но все же смеем предположить, то направлялась они на какой-то костюмированный бал. Не исключено, что в сериале "И просто так…" Шарлотта Йорк и Лиза Тодд Уэксли будут приглашена на Met Gala.

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