Брэд Питт и Керри Кондон / © Associated Press

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Ирландская актриса Керри Кондон посетила премьеру драмы о спорте «F1: Фильм» (Формула-1) в Лондоне, в котором сыграла. Она позировала перед фотографами со своими коллегами из фильма: актерами Брэдом Питтом и Дамсоном Идрисом, а также с режиссером фильма Джозефом Косински.

Джозеф Косински, Брэд Питт, Керри Кондон и Дамсон Идрис / © Associated Press

На красной дорожке Керри появилась в элегантном платье с длинными рукавами от Модного дома Valentino. Наряд имел черную шелковую юбку макси с бантом на талии и верх, расшитый красными, серебряными и золотыми пайетками, с черным кружевом на откровенном декольте.

Брэд Питт и Керри Кондон / © Associated Press

Кондон сделала волнистую прическу, макияж с нежно-розовым блеском на губах, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями.

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Брэд Питт и Керри Кондон / © Associated Press

О фильме:

Сонни Гейз (Брэд Питт) был самым перспективным феноменом Формулы-1 в 1990-х годах. Но его карьеру чуть не оборвала страшная авария на трассе. Через 30 лет он стал странствующим наемным гонщиком. К Сонни обратился Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) — его бывший напарник и владелец команды Формулы-1, оказавшейся на грани распада. Он убеждает Гейза снова сесть за руль, чтобы дать команде последний шанс и доказать, что он способен стать лучшим в мире.

Напарником Сонни в гонке становится Джошуа Пирс (Дамсон Идрис) — амбициозный и талантливый новичок, который намерен диктовать свои правила игры. Но, как только взревели моторы, прошлое догоняет Сонни, заставляя его понять: у Формули-1 напарник является самым ожесточенным соперником, а путь к искуплению — это дорога, которую не преодолеть наедине.

В украинский прокат «F1: Фильм» выйдет 25 июня.

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