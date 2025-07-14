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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В платье верблюжьего оттенка: актриса попала под прицел папарацци, когда делала селфи в Малибу

Брук Берк в женском аутфите вышла на прогулку и пофотографировалась.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брук Берк

Брук Берк / © Getty Images

В объективы папарацци в Малибу попала американская актриса, фотомодель и ведущая реалити-шоу Брук Берк. Звезда была в отличном настроении. Она радостно улыбалась и делала селфи.

Брук Берк / © Getty Images

Брук Берк / © Getty Images

Брук была одета в длинное платье на запах верблюжьего оттенка с V-образным вырезом и одной большой пуговицей. Аутфит ведущая дополнила бежевыми вьетнамками и браслетом Cartier на руке. У нее были распущены волосы, макияж с акцентом на глазах и светлый маникюр.

Напомним, ранее Брук Берк в стильном черном купальнике позировала в фотосессии на пляже в Малибу.

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