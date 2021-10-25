В платье Versace и с дочерьми за руку: роскошный выход Анджелины Джоли в Риме

В платье Versace и с дочерьми за руку: роскошный выход Анджелины Джоли в Риме

Анджелина Джоли и команда фильма "Вечные" представили ленту на 16-м фестивале Rome Film Fest в Риме.

Вчера мы показывали вам фотографии с дневного фотоколла, на котором 46-летняя голливудская звезда появилась в лаконичном черном платье на одно плече от Alex Perry.

Анджелина Джоли / Associated Press

Вечером Джоли с коллегами Китом Харингтоном, Хлоей Чжао, Джеммой Чан и Ричардом Мэдденом, а также со своими дочерьми Шайло Джоли-Питт и Захарой Джоли-Питтон блистала на красной дорожке фестиваля.

Анджелина Джоли с коллегами Китом Харингтоном, Хлоей Чжао, Джеммой Чан и Ричардом Мэдденом / Associated Press

Анджелина Джоли с Захарой и Шайло / Associated Press

Анджелина надела в этот вечер платье цвета серебристый металлик от Versace с драпировкой из серебристой металлической ткани, напоминающей кольчугу. Спереди платье подчеркивало пышный бюст актрисы, а сзади у наряда была открыта спина, там было видно многочисленные татуировки Джоли. У звезды был вечерний макияж, в ушах – металлические серьги, а также ей нарастили пряди волос.

Анджелина Джоли / Associated Press

Анджелина Джоли / Associated Press

Энджи продефилировала по красной дорожке с дочками за руки. 16-летняя Захара была в белом макси-платье с золотыми бретельками и декором на лифе, а 15-летняя Шайло, которая уже передумала быть мальчиком, снова появилась на дорожке в платье. На этот раз девочка выбрала лаконичное черное платье без рукавов длины мини, которое сочетала с желтыми пятнистыми кедами на шнуровке. Светлые волосы девушки были заплетены в косички и собраны в пучок, а в ушах были маленькие золотые серьги-кольца. Шайло выросла и стала как две капли похожа на свою звездную маму.

Анджелина Джоли / Associated Press

Читайте также:

Все без ума от него: что известно о необычном золотом украшении Анджелины Джоли

Больше не хочет быть мальчиком: дочь Анджелины Джоли впервые вышла на красную дорожку в платье

Ей идет: 16-летняя дочь Анджелины Джоли надела ее платье на красную дорожку

Анджелина Джоли: новые выходы на дорожку (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку