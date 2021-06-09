В платье Versace с пышным декольте: Эмили Ратажковски показала, как отпраздновала 30-летие

Звезда устроила празднование у бассейна.
7 июня американской модели Эмили Ратажковски исполнилось 30 лет. Судя по фото в ее Instagram, празднование прошло в узком кругу у бассейна.
Для вечеринки Эмили выбрала платье Versace из коллекции весна-лета 2021 с вышивкой стразами в виде морских звезд. Наряд эффектно подчеркнул пышную грудь модели. Свой образ звезда дополнила силиконовыми мюли с острыми носками.
"Очень счастливая именинница", - лаконично подписала снимки Ратажковски.
На фото Эмили позировала с бокалом шампанского.
Напомним, ранее Эмили Ратажковски уже показывала образ от Versace. Она позировала на побережье в топе в виде расшитых стразами морских раковин и с рюшами.
Читайте также: В футболке и лосинах: Эмили Ратажковски попалась на глаза папарацци