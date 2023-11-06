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В платье винного цвета с декольте до пупка: итальянская модель в пикантном образе пришла на гала-концерт

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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263
Время на прочтение
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В платье винного цвета с декольте до пупка: итальянская модель в пикантном образе пришла на гала-концерт

Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

43-летняя Мариякарла Босконо без бюстгальтера появилась на мероприятии.

Итальянская модель Мариякарла Босконо стала гостьей гала-концерта LACMA Art+Film 2023, который прошел в Музее искусств в Лос-Анджелесе под патронатом Дома моды Gucci.

Она появилась на ивенте в пикантном луке от вышеупомянутого бренда. На ней было платье винного цвета с американской проймой и откровенным декольте до пупка. Наряд также имел высокий разрез, который Босконо открыла, чтобы продемонстрировать бордовые мини-шорты с пайетками и, конечно же, стройные ноги.

Мариякарла Босконо / © Getty Images
Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

Образ модель дополнила темно-бордовыми босоножками на шпильках и массивным золотистым колье на шее. Волосы Мариякарла уложила волнами на спину. На лице почти не было макияжа, только губы она слегка накрасила помадой бежевого оттенка.

Напомним, мероприятие также посетила "Черная пантера" Люпита Нионго. На ней было бордовое прозрачное платье на тонких бретельках, с кружевом на груди и закрытой частью на животе.

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Дата публикации
Просмотры
263
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