В платье винного оттенка и кожаных сапогах: Лора Дерн презентовала комедийную драму со своим участием

Лора Дерн / © Associated Press

Лора Дерн посетила премьеру фильма Searchlight Pictures «Эта штука работает?» (Is This Thing On?) в кинотеатре Vidiots в Лос-Анджелесе, в котором она сыграла главную роль.

На мероприятии звезда предстала в черном удлиненном жакете и платье винного оттенка длины миди, которое имело серый воротник-стойку и интересную черную вставку в зоне декольте.

Аутфит Лора дополнила кожаными бордовыми высокими сапогами. У Дерн была укладка с локонами, нежный макияж и светло-бежевый маникюр. Уши она украсила массивными длинными серьгами, а руки — золотыми кольцами.

О фильме:

Это комедийная драма о мужчине по имени Алекс (Уилл Арнетт), который переживает развод со своей женой Тесс (Лора Дерн) и ищет утешение в нью-йоркской комедийной сцене. Режиссером фильма выступил Брэдли Купер.