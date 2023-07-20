В платье Vivienne Westwood: экс-"ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин вышла замуж

29-летняя экс-"ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин вышла замуж и опубликовала в Instagram снимки со своей свадьбы.

С 2018 года Барбара Палвин состояла в отношениях с итальяно-американским актером Диланом Спроусом. В июне 2023 года они объявили о своей помолвкой и менее чем через месяц уже поженились.

Пара поженилась в родной стране модели - Венгрии, 15 июля. Но вскоре планируют провести еще одну свадьбу в Калифорнии, где вырос Дилан Спроус.

"Мы рады вернуться в Лос-Анджелес к нашим питомцам и немного отдохнуть — прежде чем мы начнем планировать американскую свадьбу", — сказала 29-летняя модель в интервью для Vogue.

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На свадьбе в Венгрии, которая прошла в доме родителей Палвин присутствовало 115 гостей. Церемония состоялась в церкви, а потом молодожены отправились на небольшой остров, где прошла еще одна церемония.

Пара поделилась несколькими закулисными фотографиями, на которых Барбара делала макияж, а затем одевалась в свадебное платье Vivienne Westwood и украшения Tiffany & Co. Также на ней были высокие полупрозрачные перчатки и чокер на шее. Волосы модель распустила и накрутила легкими локонами. А обута была в туфли-лодочки от Jimmy Choo.

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