В платье-водолазке Balenciaga: Ким Кардашьян блистала на благотворительной вечеринке

41-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала потрясающий образ в обтягивающем черном платье-водолазке от Balenciaga, стоимостью 1350 фунтов стерлингов, которое подчеркивало ее изгибы и немного просвечивалось от вспышек фотокамер в зоне декольте. Аутфит бизнесвумен дополнила неоново-зелеными сапогами на каблуках, маленьким черным клатчем, который держала в руках, и солнцезащитными очками.

Длинные белые волосы Ким распустила и выровняла по пробору и сделала макияж в теплых оттенках.

TIAH, что является аббревиатурой от This Is About Humanity, является некоммерческой организацией, "посвященной повышению осведомленности о разделенных и воссоединившихся семьях и детях на границе США и Мексики".

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Ранее Ким блистала в серебристом боди и с мини-сумочкой Balenciaga на вечеринке ее младшей сестры Кендалл Дженнер.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

