В платье-водолазке и с культовой сумкой в руках: актриса Кристина Риччи на премьере в Лос-Анджелесе

Американская актриса Кристина Риччи, сыгравшая в нашумевшем сериале "Уэнздей", посетила премьеру еще одного проекта, где появилась в качестве актрисы - второго сезона сериала-триллера "Шершни".

Для мероприятия она выбрала черное платье-водолазку с американской проймой от бренда Fendi. Однотонный наряд был выполнен из плотного трикотажа, а также имел асимметричный подол.

Дополнила образ Кристина сапогами, сумкой Fendi Baguette расшитой бисером и золотистыми украшениями - на запястьях у нее было несколько браслетов, а в ушах крупные серьги-люстры.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Макияж она сделала насыщенным, акцентировав внимание на глазах. Волосы актрисы были собраны в пучок.

Кристина Риччи / Фото: Associated Press

Сериал "Шершни" рассказывает о команде футболисток средней школы Нью-Джерси, которые отправились в Сиэтл на национальный турнир в 1996 году. Во время полета над Канадой их самолет терпит крушение и выжившие школьницы на девятнадцать месяцев остаются лесу. В сериале рассказывается об их попытках выжить, а также об их взрослой жизни.

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