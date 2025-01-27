В платье-водолазке с мини-сумкой: Леони Ханне посетила модный показ в Париже

Она уже традиционно стала гостью на Неделе моды, где бренда Schiaparelli презентовал коллекцию весна-лето 2025 от кутюр.

Блогер и инфлюэнсер Леони Ханне появилась на гламурном светском мероприятии в Париже, которое проходила в рамках Недели моды.

Леони позировала на лестнице перед шоу, демонстрируя свое оригинальное платье-водолазку. Ее наряд был выполнен из трикотажа и кожаных вертикальных аппликаций.

Образ Леони дополнила длинным пальто, мини-сумкой, прозрачными перчатками и босоножками. Также этот лук завершали украшения, очки и прическа с макияжем.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Помимо Леони шоу Schiaparelli в Париже посетила 57-летняя бывшая первая леди Франции - Карла Бруни. Она появилась на публике в кружевных колготках и оригинальном платье со складками.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

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