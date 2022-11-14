В платье-вышиванке, ожерелье и с цветочным венком: Екатерина Бужинская продемонстрировала очаровательный аутфит

Екатерина Бужинская снялась в новой красивой фотосессии, лучшие фотографии которой показала в Instagram. Артистка позировала перед объективом фотокамеры Анны Домбровской.

Екатерина предстала в роскошном образе в национальной одежде. На нем было черное платье с цветной вышивкой от бренда EmbroideredGem. Подпоясалась певица черным тканевым поясом с красными кистями.

Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской

Аутфит Бужинская дополнила роскошным цветочным венком от очень подходящего ей Ekaterina Potlova национальным ожерельем и макияжем смоки-айс.

Екатерина Бужинская/Фото Анны Домбровской

Фотографии сопровождало стихотворение Марии Скочилис:

"Я - українка, тут моє коріння,

Тут моє серце, мова, почуття,

Тут перше слово, спогади безцінні,

Тут перші кроки до пошани й визнання.

Я - українка, в мене сині очі

І так багато в серці доброти,

А ще, я точно знаю чого хочу

І досягаю власної мети,

Я - українка, серцем і душею

Куди б мене в житті не повело,

Я завжди пам’ятаю рідну землю

І жовті колоски, що за вікном. Я -українка, з вірою в майбутнє

І з посмішкою буду далі йти,

Я - українка, що б там не казали

В моєму серці Україна назавжди!"

Напомним, ранее Екатерина показала осеннюю семейную фотосессию.

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