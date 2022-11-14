В платье-вышиванке, ожерелье и с цветочным венком: Екатерина Бужинская продемонстрировала очаровательный аутфит

Артистка примерла новый роскошный национальный наряд.
Екатерина Бужинская снялась в новой красивой фотосессии, лучшие фотографии которой показала в Instagram. Артистка позировала перед объективом фотокамеры Анны Домбровской.
Екатерина предстала в роскошном образе в национальной одежде. На нем было черное платье с цветной вышивкой от бренда EmbroideredGem. Подпоясалась певица черным тканевым поясом с красными кистями.
Аутфит Бужинская дополнила роскошным цветочным венком от очень подходящего ей Ekaterina Potlova национальным ожерельем и макияжем смоки-айс.
Фотографии сопровождало стихотворение Марии Скочилис:
"Я - українка, тут моє коріння,
Тут моє серце, мова, почуття,
Тут перше слово, спогади безцінні,
Тут перші кроки до пошани й визнання.
Я - українка, в мене сині очі
І так багато в серці доброти,
А ще, я точно знаю чого хочу
І досягаю власної мети,
Я - українка, серцем і душею
Куди б мене в житті не повело,
Я завжди пам’ятаю рідну землю
І жовті колоски, що за вікном. Я -українка, з вірою в майбутнє
І з посмішкою буду далі йти,
Я - українка, що б там не казали
В моєму серці Україна назавжди!"
Напомним, ранее Екатерина показала осеннюю семейную фотосессию.
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