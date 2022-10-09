В платье-вышиванке и цветочном венке: Екатерина Бужинская в роскошном образе снялась в фотосете

Екатерина Бужинская снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала красивый образ в национальном наряде.

Певица предстала в темном платье-вышиванке с поясом с узором от украинского бренда Вуставка.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит артистка дополнила роскошным крупным цветочным венком от дизайнера Екатерины Потловой. Волосы она уложила в прическу с локонами, сделала макияж смоки-айс и украсила шею этно-ожерельем.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В прошлый раз Бужинская продемонстрировала стильный лук в экстравагантном наряде и с мейком с акцентом на красной помаде.

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